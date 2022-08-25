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В России выразили опасение из-за возможного переизбытка зерна и пшеницы

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В результате резкого сокращения экспорта сельхозпродукции российский внутренний рынок рискует столкнуться с опасным переизбытком зерна и пшеницы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.

«При том огромном урожае, который уже имеет Россия, экспорт должен быть на десятки процентов выше средних показателей. Нам грозит затоваривание внутреннего рынка», — предостерег руководитель аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов.

Объемы вывоза зерновых культур, по данным на начало этой недели, составили 2,7 млн тонн, из которых 2,2 млн тонн пришлись на экспорт пшеницы. Для сравнения, по итогам 2021 года Россия отправила за рубеж 5 млн тонн зерновых, включая 4,5 млн тонн пшеницы. В настоящее время экспорт этой культуры отстает на 20% от средних темпов вывоза, характерных для конца лета, утверждают в Российском зерновом союзе (РЗС).

Еще одним фактором, негативно сказывающемся на прибыли поставщиков, является плавающая пошлина. Она привела к тому, что производителям стало невыгодно продавать продукцию по относительно низким ценам, считает вице-президент РЗС Александр Корбут.

«Сельхозпроизводители находятся в задумчивости: стоит ли продавать по этой цене - результата особого нет. С другой стороны, это крепкий рубль, который тоже негативно влияет на возможности экспорта», — заключил Корбут.

18 августа президент России Владимир Путин обсудил с главой Индонезии Джоко Видодо вопросы, касающиеся глобальной продовольственной безопасности. Речь, в частности, зашла о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.

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