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Южнокорейские поклонники основателя Tesla Илона Маска скупили акции компании на $15 млрд

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Tesla Daily/YouTube

Частные инвесторы из Южной Кореи скупили акции компании Tesla, которую основал Илон Маск, на $15 млрд, пишет агентство Bloomberg.

Покупка совершилась не за один раз — южнокорейские розничные инвесторы скупали ценные бумаги американского производителя электроавтомобилей с начала пандемии в 2019 году. В результате они увеличив свои общие активы более чем в сто раз — до более чем $15 млрд.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные центрального депозитария Кореи, на 17 августа жители Южной Кореи владели около 1,6% акций Tesla. Среди главных акционеров компании они заняли седьмое место. Крупнейшим владельцем ценных бумаг Tesla остается Илон Маск с долей в 14,8%.

В издании отмечают, что компания Илона Маска является фаворитом розничных трейдеров во многих странах мира, особенно в Южной Корее. Там отношение к Tesla приближается к культовому, особенно среди граждан с невысокими доходами.

В первой половине августа телеканал CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщил, что американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на общую сумму $6,9 млрд.

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