Сенатор Каноков приобрел сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ»

Рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский решили продать сеть магазинов с товарами премиум-класса «Глобус Гурмэ» сенатору Арсену Канокову. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что гастрономы были проданы группе «Синдика», которая принадлежит сенатору Арсену Канокову.

Источники издания указали, что сделка затронула три гастронома из Москвы и один в аэропорту «Шереметьево». При этом саму сделку подтвердил Антон Пинский. Но сумма продажи бизнеса так и не называется.

15 августа бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил, что российская часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI была куплена за 600 рублей. По его словам, OBI — отличная компания по многим показателям, однако сейчас ее необходимо «ставить на ноги».