Reuters написало, что венгерский OTP Bank признал сложности с продажей бизнеса в России

Венгерский OTP Bank допустил сложности с продажей бизнеса в России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение заместителя исполнительного директора банка Ласло Бенчика.

В России OTP Bank владеет крупной кредитной организацией — «ОТП Банк» из топ-50.

Сворачиванию бизнеса может помешать указ президента России Владимира Путина от 5 августа о запрете иностранцам из «недружственных» стран совершать сделки в ТЭК и финансах. Из документа следует, что до 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их «дочках».

Вместе с тем, по словам Бенчика, российское подразделение банка вызвало «серьезный интерес» со стороны потенциальных покупателей. Одновременно он отметил, что банк готов адаптироваться к складывающимся условиям.

Ранее 11 августа сообщалось, что руководство организации OTP Bank рассматривает возможность по продаже своей «дочки» — «ОТП Банк» — в России. В документе также указали, что рассматриваемые варианты по продаже никак не снижают акционерскую стоимость.