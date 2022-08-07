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Экс-премьер Великобритании предупредил о рисках «зимы нищеты»

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Frank Augstein/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, иначе британцы столкнутся с «зимой нищеты». Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам политика, с трудностями могут столкнуться миллионы детей и пенсионеров из Британии.

Как считает экс-премьер, «финансовая бомба замедленного действия» может якобы взорваться в октябре на фоне роста цен на топливо.

Из исследования Йоркского университета следует, что к январю свыше 4 млн домохозяйств (примерно 11,6 млн человек) станут тратить свыше четверти чистого дохода на топливо.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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