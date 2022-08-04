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Банк Англии резко повысил учетную ставку до 1,75% после ограничения Россией поставок газа

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии повысил учетную ставку с 1,25% до 1,75%, сообщает пресс-служба регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов принял решение о повышении ставки на 0,5 процентных пункта.

Отмечается, что инфляционное давление в Соединенном Королевстве и в целом в Европе значительно усилилось после предыдущего заседания комитета. В частности, с мая зафиксировано двукратное повышение оптовых цен на газ из-за ограничения Россией поставок газа в Европу и риска дальнейшего введения ограничений. Это отражается на розничных ценах на энергоносители, усугубляет падение реальных доходов британских домохозяйств и еще больше поднимет уровень инфляции в Великобритании в ближайшей перспективе, отметили в Банке Англии.

Ожидается, что инфляция вырастет больше, чем прогнозировалось в мае, — с 9,4% в июне до чуть более 13% в четвертом квартале 2022 года, и останется на очень высоком уровне на протяжении большей части 2023 года.

По прогнозам, экономика Великобритании вступит в период рецессии в четвертом квартале 2022 года.

Ранее в Британии подсчитали, сколько денег потеряет страна из-за антироссийских санкций.

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