«Ъ» сообщил, что россияне в последние месяцы активно покупали золотые слитки

Россияне в последние месяцы активно вкладывались в золотые слитки, покупая их за рубли, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечают в издании, рост продаж произошел после того, как в стране отменили налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке слитков из этого драгоценного металла. Крупные банки продали уже несколько десятков тонн золота.

За пять месяцев клиенты Сбербанка купили 10,9 т золотых слитков. В апреле в ВТБ сообщали о продаже 2 т золота в слитках. Промсвязьбанк (ПСБ) за четыре месяца продал одну тонну золотых слитков пользователям сегмента Private Banking. О высоком спросе на золото рассказали и в МКБ, Совкомбанке. Но, какой именно объем драгоценного металла у них купили россияне, в этих кредитных организациях не сообщили.

2 марта глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

В первой половине марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Размер налога составлял 20%.

На этой неделе стоимость тройской унции золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 5 июля поднималась выше $1,8 тыс.