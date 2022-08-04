Adidas потерял более €100 млн выручки из-за приостановки работы в России

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas потерял более €100 млн ($102 млн) выручки во втором квартале (апрель — июнь) из-за приостановки деятельности в России. Информация об этом содержится в отчете компании, который пресс-служба бренда опубликовала на своем сайте.

«Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на €100 млн за квартал», — заявили в пресс-службе Adidas.

Производитель также понес финансовые потери из-за коронавирусных ограничений в Китае и Вьетнаме. Общая недополученная концерном выручка превысила €300 млн (около $306 млн).

9 марта в Adidas сообщили, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины на территории России. Срок ограничения на работу в компании не указали.

В конце июня сотрудники бренда Converse, который принадлежит Nike, рассказали Telegram-каналу «Отдел стиль жизни», что производитель обуви с 4-5 июля покидает российский рынок, но им запретили об этом писать в социальных сетях.