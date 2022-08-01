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Путин: Россия будет ответственным экспортером вне зависимости от «политических передряг»

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ останется ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг». Об этом он сказал на совещании по ситуации в области металлургии, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами», — сказал президент.

Путин также отметил, что Россия не будет работать себе в ущерб со странами, которые проявляют «явно недружественное отношение».

Ранее сообщалось, что президент РФ 1 августа проведет совещание по видеосвязи, на котором обсудит ситуацию в металлургической отрасли.

До этого основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин объяснял, почему экспорт металлургической продукции из России стал почти бессмысленным.

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