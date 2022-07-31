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DM: рестораны KFC в Британии столкнулись с нехваткой курятины

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Depositphotos

В Великобритании ресторанам быстрого питания KFC пришлось отказаться от популярной промоакции из-за нехватки курятины. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает газета, в служебной записке, которую руководство распространило среди филиалов сети, она приостанавливает действие спецпредложения «Вау-вторник» (Wow Tuesday) из-за дефицита курятины на кости.

Стоимость комбообеда под этим названием составляет £5,99 (порядка 454 руб). В него входит девять кусочков курицы, порция фасоли и банка напитка Pepsi Max.

По данным издания, персоналу всех ресторанов KFC в Британии уже дали указание снять рекламные материалы о промоакции и заменить их на рекламу других спецпредложений из специального набора «на случай непредвиденных обстоятельств».

Промоакция при этом будет продолжать действовать на кассах в тех филиалах сети, где есть достаточный запас курятины, но в терминалах самообслуживания и приложении заказать этот обед пока нельзя.

Ранее стало известно, что руководство сети кафе Kannam Chicken, меню которого основано на блюдах из жареной курицы, начало переговорный процесс по покупке сети ресторанов быстрого питания KFC.

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