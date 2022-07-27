Иностранцам захотели ограничить покупку земли в России

Иностранцам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки в России, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже внесли в правительство.

Этим документом также предлагается ограничивать оборот земли, находящейся в собственности субъектов из таких государств.

В случае принятия такого закона иностранцы и компании из недружественных стран не смогут не только приобретать землю в РФ, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам таких государств. При этом изъятие ранее купленных участков документом не предполагается.

Разработчики инициативы — представители фракции ЛДПР заявили, что она нацелена прежде всего на защиту национальных интересов в период санкционных войн.

«Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения», — рассказал в беседе с изданием один из авторов законопроекта депутат Алексей Диденко.

Он также указал, что это должно негативно отразиться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных государства, которые традиционно работали в России.