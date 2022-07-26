Эксперт призвал повысить уровень жизни россиян в целях возобновления роста экономики

Российской экономике надо продолжать расти даже в нынешних сложных условиях, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) Александр Широв. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, российским властям требуется сделать три шага для достижения соответствующей цели.

«Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет», — пояснил Широв.

Также, как отметил прогнозист, следует добиваться научно-технологического развития страны.

«Ясно, если Россия не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности», — сказал он.

Третьи шагом, нужным для достижения всех целей, будет повышение уровня жизни людей.

«Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос...» — обратил внимание он.

Каких-либо сроков и методов по достижению вышеназванных целей Широв не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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