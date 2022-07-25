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Власти Херсонской области сообщили о выводе украинской гривны из оборота

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская гривна больше не будет использоваться в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на территории области будет действовать только российский рубль. Чиновник уточнил, что гривна продолжает падать, тем самым становясь неинтересной для населения и бизнеса.

30 мая стало известно, что российский рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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