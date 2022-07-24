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Лавров заявил, что около 70 иностранных судов все еще заблокированы в портах Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент в портах Украины заблокированными остаются порядка 70 иностранных судов. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с кораблями Лавров оценил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«Там до сих пор стоит в качестве чуть [ли] не заложников 70 иностранных судов из 16 или 17 стран...» — пояснил российский министр.

По словам Лаврова, среди кораблей есть судно, заблокированное из-за минной опасности, оно должно доставить продовольствие в Египет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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