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Франция запретит магазинам с кондиционерами открывать двери

Французский министр Панье-Рюнаше: магазинам запретят открывать двери при работе кондиционера

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Benoit Tessier/AP

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в магазинах в целях экономии электроэнергии в стране запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления, а также расширят запрет на световую рекламу в ночное время, передает РИА «Новости», ссылаясь на газету Journal du Dimanche.

«В ближайшие дни я приму два постановления. Первое распространяет запрет на световую рекламу независимо от размера города с 1 до 6 часов утра, за редкими исключениями, например, вокзалы и аэропорты. Второе запрещает магазинам открывать двери пока работает кондиционер или система отопления», — сказала она.

Панье-Рюнаше отметила, что нарушителям будут грозить штрафы: 1500 евро за невыключенную световую рекламу и до 750 евро за открытые двери.

На предложение Еврокомиссии (ЕК) снизить спрос на природный газ на 15% в течение восьми месяцев министр заверила, что Париж внесет свой вклад, так как, по ее мнению, европейским странам в сложившейся ситуации необходимо действовать сообща.

«Давайте также исходить из действительности: не будем требовать от Ирландии значительных усилий, если у нее нет инфраструктуры для поставки газа в континентальную Европу», — подчеркнула Аньес Панье-Рюнаше.

Ранее британская газета Financial Times писала, что призыв Еврокомиссии к странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года приведет к ослаблению единства среди стран – членов объединения.

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