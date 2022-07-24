PAP: Польша запланировала наполнить свои ПХГ более чем на 100%

Польша решила подготовиться к предстоящей зиме более основательно, превысив уровень наполняемости своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) более чем на 100%. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает PAP.

«Сегодня хранилища заполнены почти на 100%. Вчера я встречался с шефом GAZ-System, который сказал мне, что они будут заполнены более чем на 100%», — отметил Моравецкий.

По его словам, такого уровня можно добиться, так как это геологически обосновано.

20 июля радиостанция RMF FM сообщила, что Польша сейчас обеспечена природным газом только до марта 2023 года. На радиостанции пояснили, что при полном отключении РФ поставок газа на Запад, в Польше не будет в зимний период дефицита газа.

До этого сообщалось, что ЕС намерен сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России. Эта цель будет закреплена в постановлении, которое Еврокомиссия планирует обнародовать 20 июля.