Эксперт AMarkets заявил, что ЕС воспринимает работу с российскими поставщиками как токсичную

Страны Европы в настоящий момент занимаются снижем закупок алюминия из РФ на фоне того, что работа с российскими производителями может восприниматься ими как «токсичная». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

По словам эксперта, еще на ситуацию может давить обстоятельство вокруг роста цен на металл.

«Сейчас мы наблюдаем результат того, что работа с российскими поставщиками-металлургами воспринимается в Европе как токсичная – организации в ЕС сами сокращают закупки алюминия из РФ», — добавил Деев.

Как подчеркнул он, еще на снижение поставок алюминия из России на европейский рынок воздействует фактор цен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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