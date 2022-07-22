Власти Канады выделят $2 млн на защиту от «российской дезинформации»

Правительство Канады планирует выделить более 2,4 млн канадских долларов на финансирование проектов, направленных на борьбу с так называемой «российской дезинформацией» из-за событий на Украине, передает РИА «Новости».

Эти проекты, считают канадские власти, «помогут гражданам самостоятельно определить» правду или вымысел в интернете. Оттава также указала на необходимость «вооружить фактами» граждан, поскольку те постоянно сталкиваются с «дезинформацией» по украинской теме.

Ранее Госдепартамент США опубликовал примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде». В частности, Госдеп привел в пример «злонамеренные операции в соцсетях» и использование открытых и скрытых онлайновых прокси-СМИ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».