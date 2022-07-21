Глава Минэнерго РФ сообщил об отсутствии проблем с накоплением топлива перед зимой

В РФ в настоящий момент отсутствуют какие-либо сложности в связи с накоплением топлива для подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает пресс-служба Кремля.

Ситуацию с подготовкой к зиме Шульгинов оценил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища», — подчеркнул глава министерства.

Также Шульгинов обратил внимание, что Россия уже перешла на более гибкую систему планирования ремонтов. В связи с чем учитываются техническое состояние оборудования.

Ранее стало известно, что Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа из России.

Также в Еврокомиссии заявили, что рекомендации ЕС по экономии газа могут стать обязательными.