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Песков: технологические сложности с поставками газа европейцам вызваны их же санкциями

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Stine Jacobsen/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По словам Пескова, РФ и дальше готова обеспечивать энергобезопасность Европы.

«В последние дни мы слышим много упреков... Представители ЕС упрекают РФ в том, что она использует ситуацию с газом для шантажа, политического нажима», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, президент России Владимир Путин ранее исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя.

«Президент [России]в Тегеране четко сказал, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые технологические сложности, которые связаны с этим, — они проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский союз», — обратил внимание Песков.

Он добавил, что именно из-за санкций ЕС не представляется возможным выполнить ремонт оборудования.

Ранее оператор «Северного потока» заявил о завершении технических работ в установленный срок.

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