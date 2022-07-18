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Путин назвал скромными результаты проектов «Ростеха»

Президент России Владимир Путин заявил, что госкорпорация «Ростех» демонстрирует скромные результаты. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что скромные успехи были по проектам создания сетей 5G и развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания. Кроме того, в прошлом году пришлось полностью перезагружать проект по развитию микроэлектронной отрасли, подчеркнул он.

Генеральным директором «Ростеха» с 2007 года является Сергей Чемезов. Ранее он называл бессмысленными попытки замещения всего импорта.

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