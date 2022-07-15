Власти российского города потратили ₽400 млн на оборудование русла реки и получили болото

Власти города Черемхова Иркутской области потратили больше 400 млн рублей на то, чтобы речка в центре не выходила из берегов. Но перестарались — она течёт не там, где нужно, и в центре города вместо реки и набережной образовалось болото. Об этом пишет Amur Mash.

Река Черемшанка потенциально при сильном разливе может вызвать ЧС. Чиновники решили предупредить такие инциденты. На «усмирение» реки было выделено 412 млн рублей.

По замыслу чиновников, нужно было решили расширить русло и сделать каменное дно. Через аукцион 3 сентября 2019-го за работу принялся Стройдорхолдинг, позже к нему подключилась компания «Ангарскстроймеханизация».

Сообщается, что все сделали, как на бумагах.

Но река стала течь где угодно, только не по благоустроенному устью. Под водой оказались тропинки, а в центре города образовалось болото.

В администрации города тревогу не бьют.

Ранее очевидцы рассказали об обстановке в Сочи после выхода из берегов реки Восточный Дагомыс. Как рассказал «Газете.Ru» местный житель Антон, для населения такие явления «в порядке вещей», так как подобные ситуации происходят практически ежегодно. Ранее оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что в Сочи потоком воды унесло легковой автомобиль, при этом отмечается, что пострадавших нет.

Кроме этого, обильные дожди стали причиной подтопления придомовых территорий на Кубани, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС региона.