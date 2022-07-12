Haberturk: в новом раунде переговоров по зерну в Стамбуле поучаствуют Украина и ООН

13 июля в Стамбуле состоится новый раунд переговоров по вывозу украинского зерна, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

По информации телеканала, в переговорах примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. Переговоры пройдут под руководством российской и турецкой делегаций.

Ранее военно-морские силы Украины заявили, что в речные порты страны на Дунае начали прибывать иностранные суда для загрузки зерном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых сторонами вопросов — урегулирование проблемы создания безопасного коридора в Черном море для экспорта зерновых на мировой рынок. До этого Эрдоган побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем также стал вывоз зерна.