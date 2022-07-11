Глава ВГА Херсонской области Сальдо: возможность безналичного расчета появилась в регионе

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что система расчетов по банковским картам и безналичных расчетов заработала в регионе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Эквайринг уже вводится, можно карточкой рассчитываться. <…> Я уже получил карточку и успел воспользоваться. Но пока таких мест еще очень мало», — рассказал Сальдо.

По его словам, также принимаются меры, чтобы предприниматели могли не ходить в банк, а переводить денежные средства.

Ранее Сальдо заявил, что количество пунктов приема документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат, так как действующих десяти не хватает.

По его словам, в Херсоне в пункт приема документов обратились уже почти 9 тыс. человек. Еще один работает в Новой Каховке, где за 50 минут записались 143 желающих получить российское гражданство.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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