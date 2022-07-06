Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования 09:32
Психолог Решетников объяснил, почему военные стремятся вернуться в горячие точки 09:29
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа не намерена воевать с Россией 09:28
Российских геймеров предупредили об интернет-мошенниках 09:26
Семья Шатунова объявила конкурс на памятник певцу 09:24
Канадец поджег девушку на автобусной остановке 09:22
Депутаты предложили поднять выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до 75 тысяч... 09:21
Писатель Лекух о Федотове: если ты кидаешь страну, какие дальше отсрочки могут быть 09:18
Военный психолог Решетников дал совет семьям военнослужащих, вернувшихся с боевых... 09:14
В Европарламенте усомнились в способности Киева выплатить долги... 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Крупнейший в России свинцовый завод «Фрегат» остановился из-за прекращения экспорта

close
100%
China Daily/Reuters

Крупнейший в России завод по производству вторичного свинца — «Фрегат» приостановил работу из-за полного прекращения экспорта сырья. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и подтверждение от самой компании.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — отметили на заводе.

Сам завод ежегодно выпускает около 40 тыс. тонн свинца и сплавов, то есть почти 25% от всего объема производства этого металла в России. При этом с января по май 2022 года завод выпустил почти 17,5 тыс. тонн продукции.

Источники издания отметили, что под угрозой закрытия также находятся такие крупные заводы, как «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. Некоторые из них ушли на плановый ремонт, другие же находятся на грани полного прекращения деятельности. При этом ранее Минпромторг предлагал отечественным заводам искать партнеров среди дружественных стран. Но без лицензий на экспорт и понимания дат и объемов поставок вести переговоры с кем-либо пока бессмысленно.

В начале июня «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка, писал, что российские предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. Собеседники издания отметили, что остановка экспорта и падение спроса послужили причиной скопления огромных запасов свинца на заводах. На некоторых предприятиях загрузка упала на 30% от мощности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть