Крупнейший в России свинцовый завод «Фрегат» остановился из-за прекращения экспорта

Крупнейший в России завод по производству вторичного свинца — «Фрегат» приостановил работу из-за полного прекращения экспорта сырья. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и подтверждение от самой компании.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — отметили на заводе.

Сам завод ежегодно выпускает около 40 тыс. тонн свинца и сплавов, то есть почти 25% от всего объема производства этого металла в России. При этом с января по май 2022 года завод выпустил почти 17,5 тыс. тонн продукции.

Источники издания отметили, что под угрозой закрытия также находятся такие крупные заводы, как «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. Некоторые из них ушли на плановый ремонт, другие же находятся на грани полного прекращения деятельности. При этом ранее Минпромторг предлагал отечественным заводам искать партнеров среди дружественных стран. Но без лицензий на экспорт и понимания дат и объемов поставок вести переговоры с кем-либо пока бессмысленно.

В начале июня «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка, писал, что российские предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. Собеседники издания отметили, что остановка экспорта и падение спроса послужили причиной скопления огромных запасов свинца на заводах. На некоторых предприятиях загрузка упала на 30% от мощности.