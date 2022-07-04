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В Кремле рассказали об ответных мерах против Литвы за блокировку Калининградской области

Песков: надеемся, что у Литвы возобладает здравый смысл в вопросе блокировки Калининграда

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Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у Литвы возобладает здравый смысл в вопросе блокировки Калининградской области.

По его словам, в Кремле ожидают урегулирования этой ситуации и надеются на лучший исход.

«Но, конечно, обдумываем различные сценарии в случае худшего развития события. Пока не хотим говорить больше, надеемся, что здравый смысл возобладает», — сказал Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона передали российскому правительству документ с вариантами возможных ответных мер на запрет Литвы.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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