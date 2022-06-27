Белый дом: США и ЕС проводят работу по сокращению доходов России от нефти и газа

США и Европейский союз проводят совместную работу, чтобы сократить прибыль России от энергоносителей. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, распространенном Белым домом.

В документе указано, что такие меры направлены на то, «чтобы еще больше ограничить возможности России финансировать неспровоцированную войну на Украине».

Ранее стало известно, что 28 июня США объявят о введении санкций против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, российский ЧВК и более 500 граждан страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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