Продавцы предупредили о подорожании воздушных шаров

Продавцы воздушных шаров предупредили о росте цен в два раза из-за нехватки гелия, сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, с начала июня цена гелия на торгах выросла в два раза, с начала мая — в 2,5.

«Такого раньше не было. У нас прямое общение с поставщиком гелия. При заказе они пишут, что гелий стоит столько-то. Проходит час. Мы оформляем заказ. Они пишут, что цена уже другая, и она дороже на 500 рублей. Так происходило на протяжении недели каждый день. Сейчас это происходит раз в 3–4 дня», — рассказала «Фонтанке» менеджер петербургской компании «Букет от Лурье» Милена Заморская.

Женщина подчеркнула, что, например, пастельный шарик стандартного размера 30–35 см раньше стоил 80 рублей, сейчас он стоит уже 110 рублей. При этом, по ее словам, в среднем шары подорожали как минимум вдвое.

«За счет этого у нас увеличивается стоимость, и получается, что потребители банально не могут себе позволить купить шарики», — заявил владелец магазина товаров для праздника Badabum из Саратова Петр Крохмаль.

По словам предпринимателей, они не могут получит информацию о причинах роста цен от «Газпрома», который является главным поставщиком гелия на рынок, и обращаются в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее сообщалось, что загородное жилье в России за год подорожало почти на четверть.