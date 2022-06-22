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El Pais: ЕС боится голода и миграции из Африки из-за ситуации на Украине

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз опасается, что из-за последствий вокруг Украины может быть «массовый голод», включая волны мигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает издание испанское издание El País.

По данным газеты, подобные выводы можно сделать из отчета европейских институтов.

В документе фигурировал растущий риск «катастрофического массового голода» в государствах Северной Африки. Данное обстоятельство может обернуться в «новые волны социального протеста в соседние регионы, в том числе в сторону Евросоюза».

Не исключаются «высокая нестабильность и растущие риски фрагментации международного сообщества». В связи с чем при реализации сценария Италия и Испания будут «на передовой» при массовой миграции людей.

Прогнозы Брюссель связал с ситуацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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