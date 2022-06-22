Путин сообщил, что иностранные бизнесмены на ПМЭФ показали желание дальше работать в России

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные бизнесмены во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали свое желание и дальше сотрудничать с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского главы государства, Москва продолжит поддерживать подобные инициативы от бизнес-сообщества.

Ситуацию с бизнесом Путин оценил, когда приветствовал участников делового форума БРИКС.

«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям...», — отметил Путин.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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