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Боррель заявил, что все, кто хотят покупать продовольствие РФ, могут делать это свободно

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что все желающие приобретать российское продовольствие и удобрения могут продолжать это делать совершенно на свободной основе. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — пояснил Боррель.

При этом Боррель не стал упоминать, что ограничения со стороны Евросоюза повлияли на логистические цепочки по всему миру.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Боррель объявил о готовности ЕС к работе с ООН по предотвращению продовольственного кризиса.

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Санкции против России
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