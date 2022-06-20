Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка: ранен человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram канале, что поселок Суземка подвергся обстрелу.

Сообщается о пострадавшем в ходе обстрела.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», — уточнил Богомаз в Telegram.

Также сообщается о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. Один из снарядов попал в РЭС, из-за чего частично отсутствует электричество.

На месте работают все оперативные и аварийные службы.

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