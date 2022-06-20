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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка: ранен человек

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Подслушано Клинцы (region_32)/VK

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram канале, что поселок Суземка подвергся обстрелу.

Сообщается о пострадавшем в ходе обстрела.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший», — уточнил Богомаз в Telegram.

Также сообщается о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. Один из снарядов попал в РЭС, из-за чего частично отсутствует электричество.

На месте работают все оперативные и аварийные службы.

Ранее эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф утверждал, что Германия выступает против «унижения» Российской Федерации и готова для этого пренебречь помощью Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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