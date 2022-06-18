Глава «Росатома» рассказал о работе госкорпорации в условиях санкций

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что введенные против Российской Федерации санкционные меры не меняют планов по развитию Северного морского пути, а также по строительству объектов за рубежом. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Лихачев подчеркнул, что введенные санкции не меняют планы госкорпорации по Северному морскому пути, а «Росатом» идет ускоренным путем по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что эти работы направлены на создание независимых логистических коридоров, которые позволят повышать эффективность товарообмена между территориями России, а также увеличивать международный транзит из Юго-Восточной Азии.

Лихачев утверждает, что санкции лишь повышают актуальность этой транспортной коммуникации для создания независимых логистических коридоров, которые позволят повышать эффективность товарообмена между территориями России.

Ранее Лихачев заявил, что не видит особых проблем в возможном переходе к расчетам в рублях по международным контрактам.