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Мантуров заявил, что Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал об обеспечении заказами предприятий авиационной промышленности страны.

По его словам, те планы, которые уже сверстаны, обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться.

«Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», — заявил министр.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500.

Он указал, что речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах. В высокой степени готовности уже находятся МС-21, Ту-214 и Ил-114.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года. Кроме того, глава государства поручил кабинету министров выделить для авиакомпаний не менее 110 млрд рублей для компенсации расходов, связанных с осуществлением внутренних рейсов в период с апреля по октябрь текущего года.

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