Vijesti: в Черногории «заморозили» 44 объекта российских граждан, попавших под санкции

Министерство внутренних дел Черногории, по предварительным данным, «заморозило» более 40 объектов недвижимости граждан России. Об этом сообщает издание Vijesti.

Речь об ограничениях в отношении россиян, занесенных в шестой пакет санкций Евросоюза.

«Министерство внутренних дел сообщило, что заморожены 44 объекта недвижимости 34 граждан России, которые попали в санкционный список», — уточняется в публикации.

Предварительно, заморожены активы соотечественников в городах Херцег-Нови, Будва и Жабляк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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