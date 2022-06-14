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Vijesti: в Черногории «заморозили» 44 объекта российских граждан, попавших под санкции

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Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Черногории, по предварительным данным, «заморозило» более 40 объектов недвижимости граждан России. Об этом сообщает издание Vijesti.

Речь об ограничениях в отношении россиян, занесенных в шестой пакет санкций Евросоюза.

«Министерство внутренних дел сообщило, что заморожены 44 объекта недвижимости 34 граждан России, которые попали в санкционный список», — уточняется в публикации.

Предварительно, заморожены активы соотечественников в городах Херцег-Нови, Будва и Жабляк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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