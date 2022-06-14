Россиянам напомнили о законе, который снижает пенсионный возраст

В 2022 году российские женщины могут выйти на пенсию в возрасте 56,5 лет, а мужчины — в 61,5. Тем не менее есть способы выйти раньше на целых два года. Об этом рассказал в беседе с PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он уточнил, что для этого должны быть соблюдены определенные условия.

На два года будет снижен пенсионный возраст для граждан, которые лишатся работы в предпенсионном возрасте. Предпенсионным считается возраст за пять лет или чуть меньше до пенсии.

На пенсию могут рассчитывать те, кого уволили с работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. В таком случае из ПФР должно поступить предложение о досрочном назначении пенсии.

Тем не менее претенденту на пенсионную выплату нужно будет объяснить учредителям фонда, почему человеку невозможно будет трудоустроиться. Власов отметил что еще одним условием является у мужчин — трудовой стаж в 25 лет, а у женщин — 20 лет.

При соблюдении этих условий пенсию назначат досрочно.

Ранее стало известно, что офицера американской армии оставят без пенсии за измены жене с шестью женщинами.