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Турция планирует закупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Власти Турции готовятся приобретать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.

По словам чиновника, Анкара делает все возможное, чтобы разблокировать экспорт зерновых из портов Украины.

«Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе», — отметил Киришчи.

На следующей неделе в Турции состоятся две важные встречи, связанные с обсуждением поставок на мировые рынки украинского зерна. На одном из обсуждений будут представители России, добавил министр.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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