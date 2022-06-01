Силовые структуры проверяют экс-главу «Роснано» Чубайса и его окружение на коррупцию

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение проверяют сотрудники правоохранительных органов на предмет участия в коррупционных действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур в рамках проверки поступившей информации <...> опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — отметил собеседник агентства.

До этого стало известно, что представители правоохранительных органов решили проверить информацию о скрытых в банках Европы счетах Анатолия Чубайса.

В конце апреля СМИ сообщали, что Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в РФ для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. В этом разбирательстве Чубайс является потерпевшим. При этом основным фигурантом дела является его бывший деловой партнер Илья Сучков.

Однако представитель Чубайса в свою очередь опроверг информацию о том, что экс-руководитель «Роснано» недавно ездил в Италию и имеет в этой стране недвижимость.