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Ouest France: на конец мая с Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна

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Vincent Mundy/Reuters

Французская газета Ouest France сообщает о ходе экспорта украинского зерна, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится через Румынию.

Корреспондент издания ссылаясь на руководителя Министерства иностранных дел Румынии Богдана Ауреску утверждает, что на конец мая с территории Украины в Румынию вывезли 240 тыс. тонн зерна. Предполагается, что до конца августа 2022 года Киев вывезет порядка 12 млн. тонн зерна. Это будет сделано, чтобы освободить место в элеваторах для будущего урожая.

В публикации отмечается, что большая часть украинского зерна прибывает в румынский порт Констанца. Его трафик в первом квартале 2022 года вырос на 10% по сравнению с прошлым рекордным годом.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что экспорт украинского зерна в условиях заблокированных черноморских портов может осуществляться через порты Литвы и Польши.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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