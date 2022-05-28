Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Нетребко вернулась на сцену театра «Ла Скала» в Милане 06:38
В Британии генпрокурор Уэльса осудила школы, которые потворствуют транс-ученикам 06:31
«Унижаться совсем до нуля что ли?»: Фетисов о переводе России... 06:28
Дождь и до +16°C ожидаются в Москве в субботу 06:24
Сборную России могут отправить в первый дивизион чемпионата мира по хоккею 06:15
Посол Антонов: продовольственный кризис усугубился из-за западных санкций 06:05
Посол Антонов: РФ надеется на здравый смысл США в вопросе поставок... 06:04
В США тысячи студентов вышли на протесты после стрельбы в Техасе 05:59
«Колорадо» на последних секундах вырвал победу у «Блюз» и вышел в финал... 05:58
Бывший капитан «Спартака» Титов заявил, что уровень футбола в России... 05:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pixabay

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

В публикации отмечается, что РФ зарабатывает приблизительно $20 млрд. ежемесячно на экспорте энергоресурсов.

«С конца марта 2022 года многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — подчеркивает CBS.

Резко выросшие цены на энергоносители после начала специальной военной операции РФ на территории Украины положительно сказались на рубле. Также российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.

Ранее руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, что Минфин РФ рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в этом году, эти средства пойдут на соцвыплаты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть