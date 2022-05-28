CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

В публикации отмечается, что РФ зарабатывает приблизительно $20 млрд. ежемесячно на экспорте энергоресурсов.

«С конца марта 2022 года многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — подчеркивает CBS.

Резко выросшие цены на энергоносители после начала специальной военной операции РФ на территории Украины положительно сказались на рубле. Также российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.

Ранее руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, что Минфин РФ рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в этом году, эти средства пойдут на соцвыплаты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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