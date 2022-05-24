Путин подписал указ о снижении требования о продаже валютной выручки экспортеров до 50%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому снижаются требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

До этого значение составляло 80%.

«Указ президента «О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций...» — отмечается в документе.

В результате в пункте 2 слова «в размере 80%» заменили на слова «в размере 50%».

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его опубликования — 24 мая.

В марте стало известно, что кабмин упростил требования к пострадавшим от санкций экспортерам.