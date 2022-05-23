В Херсонской области Украины рубль получил официальное хождение наряду с гривной

Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области Украины с 23 мая, в регионе наряду с украинской гривной можно будет пользоваться российским рублем. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По словам Сальдо, организации и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.

Он уточнил, что соответствующий указ будет подписан 23 мая. Согласно документу, продавцы сначала смогут устанавливать цены как в гривнах, так и в рублях, потом данное требование станет обязательным.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех перешедших под контроль Вооруженных сил России территориях Украины введут оборот рубля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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