Bloomberg: инвесторы призвали Вашингтон разрешить Москве продолжать платить по госдолгу

Инвесторы пытаются убедить правительство США разрешить России продолжать проводить выплаты по облигациям. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сотрудников Института инвестиционных компаний (ICI Global) на адрес Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

По данным издания, члены ICI Global управляют примерно 31 $трлн долларов в США, они попросили OFAC еще три месяца не препятствовать Москве.

В Институте считают, что непродление соответствующей лицензии в первую очередь серьезно повредит инвесторам США, а не правительству России.

Как сообщает Bloomberg, представитель Минфина США не захотел комментировать содержание письма.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова полностью лишить Россию возможности платить по своим еврооблигациям после 25 мая. Предполагается, что это «может приблизить Москву к грани дефолта». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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