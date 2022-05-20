В «Нафтогазе» не исключили нового суда с «Газпромом» по платежам за транзит

В украинский компании «Нафтогазе» рассматривают вероятность нового судебного спора с российским «Газпромом» касательно транзита газа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу предприятия Украины Юрия Витренко.

В дальнейшем дело может дойти до арбитража, допустил Витренко.

«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между «Нафтогазом» и «Газпромом» по поводу транзита и платежей за транзит», — пояснил Витренко.

Подробности будущего судебного процесса пока не приводятся.

В рамках транзитного договор «Газпрома» и Украины на 2022 года предполагается прокачка 40 млрд куб м. газа. Российская организация может каждый день бронировать 109,6 млн кубометров. При этом Украина должна предоставить «Газпрому» мощности под прокачку.

В начале мая стало известно, что на Украине решили направить на рынок 70 тыс. тонн бензина и около 40 тыс. тонн дизтоплива из резервов, чтобы снизить дефицит топлива в стране.

Также Кабмин Украины решил передать «Нафтогазу» заправки, которые связывают с Россией.