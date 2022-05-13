Премьер Бранденбурга призвал власти ФРГ выделить €2 млрд в случае нефтяного эмбарго

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке призвал правительство Германии выделить порядка €2 млрд в качестве помощи для адаптации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании «Роснефть» в городе Шведт к последствиям введения эмбарго на поставки нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что потребность составит около €2 млрд», — рассказал Войдке.

Он отметил, что планирует запросить эту сумму у федерального правительства.

Также Войдке подверг критике вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, который не исключил вероятность нехватки топлива в Восточной Германии в результате прекращения импорта российской нефти. По словам Войдке, все регионы ФРГ нуждаются в надежном снабжении.

Премьер-министр Брандербурга также заявил, что дефицит топлива негативно скажется на экономике, населении и пригородных перевозках в столичном регионе Германии. Эти ситуации необходимо исключить, отметил Войдке.

Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что страна пока не подготовлена к возможному эмбарго на газ из России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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