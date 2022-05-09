Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за Украины

Кризис, который наблюдается на Украине, вызовет глобальное замедление экономики. Такой прогноз дал основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, передает Bloomberg.

По его словам, ситуация в этой стране, которая привела к резкому подорожанию сырьевых товаров, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок».

Также предприниматель указал, что многие страны, в том числе США, Великобритания и Индия, стали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию.

«Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — считает он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов питания и удобрений на мировом рынке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.