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«Башнефть» начала выпускать сверхчистый параксилол

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Специалисты АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») успешно провели замену минерального адсорбента на синтетический адсорбент нового поколения в рамках модернизации комплекса по производству ароматических углеводородов.

Данная мера позволит увеличить объем выработки параксилола более чем на 50% (до 260 тыс. тонн в год после реализации проекта).

Эти работы впервые в истории российской нефтепереработки были реализованы собственными силами завода. Сверхчистый параксилол (чистота продукта увеличилась с 99,65% до 99,95%), полученный с использованием нового адсорбента, уже поступает в товарный парк для дальнейшей отгрузки потребителям.

Параксилол служит сырьем для получения различных пластификаторов, синтетических волокон и пластмасс, потребность в которых в современной экономике постоянно увеличивается. Также применяется как растворитель лаков, красок, мастик, используется в синтезе красителей и пищевой промышленности.

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