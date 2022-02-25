Два китайских банка ограничивают финансирование сделок с товарами из РФ

По меньшей мере два банка Китая ограничивают финансирование сделок с товарами из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
В публикации отмечается, что речь идет об «офшорном подразделении» банка ICBC (Ай-си-би-си), а также о Банке Китая (BOC).
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась об отключении России от международной платежной системы SWIFT в ответ на военную операцию на Украине.
Бербок отметила, что такое решение было принято совместно с американскими партнерами. Она подчеркнула, что если отключить Россию от SWIFT, Евросоюз не сможет финансировать гуманитарные проекты.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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