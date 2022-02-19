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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США рассмотрят вопрос выделения Украине более $300 млн

Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Зеленскому $350 млн

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president.gov.ua

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс рассказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о рассмотрении вопроса о выделении структурой Киеву $350 млн. Об этом сообщает CNA.

Предполагается, что денежные средства пойдут на поддержку реформ.

«Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до 350 млн долларов Соединенных Штатов», - поясняется в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

Правление группы рассмотрит вопрос к концу марта в соответствии с планом краткосрочного и долгосрочного финансирования Украины. Встреча Мэлпаса и Зеленского прошла в Мюнхене. Они обсудили ряд проектов для Украины, включая энергоэффективность, инфраструктуру, железные дороги и другие.

По словам главы регулятора, Киеву будет обеспечиваться поддержка и в дальнейшем.

Ранее уточнялось, что Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит на 392,5 млн долларов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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