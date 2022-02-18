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Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15

«Ведомости»: Власти повысили прогноз цен на нефть Urals в 2022 г. на 25% — до $77 за баррель

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Пресс-служба «Газпром нефти»

Минэкономразвития повысило прогноз цен на нефть Urals в 2022 г. на 25% с $62,2 до $77,7 за баррель, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Сообщается, что показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Он в конце сентября 2021 года поручал правительству до 4 февраля 2022 г. уточнить прогноз социально-экономического развития (СЭР; включает оценку стоимости барреля нефти марки Urals в среднем за год) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 гг.

В правительстве сейчас рассматриваются соответствующие корректировки, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге с журналистами 16 февраля.

Источник издания указал, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими — зависят от конъюнктуры.

Ранее Bloomberg оценил дополнительный доход Москвы от дорогой нефти в $65 млрд.

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